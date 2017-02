Discarica in Valganna, già individuati i responsabili

Valganna, la discarica di fianco alla statale

Scorretti e pure poco furbi. Sono stati individuati nel giro di poche ore i responsabili dell’abbandono di rifiuti in Valganna.

A comunicarlo il comandante della Polizia locale di Induno Olona Lorenzo Borroni: “Siamo andati sul posto con gli operai comunali ed esaminando i sacchi abbandonati insieme ai mobili e agli altri rifiuti rinvenuti ieri sono stati trovati documenti, scritti e altro materiale univoco che conduce direttamente a due persone».

Mentre si organizza la pulizia e bonifica dell’area, si prepara dunque la pratica per far pagare agli autori dell’abbandono di rifiuti una bella multa, ma anche i costi che altrimenti ricadrebbero sulla comunità indunese e: «L’augurio è che possano essere puniti in modo esemplare – conclude il responsabile della Polizia locale – così da scoraggiare chiunque abbia l’idea di portare i propri rifiuti nei boschi invece di smaltirli in modo regolare in discarica».