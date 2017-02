Distacchi invariati in testa all’Eccellenza

Le immagini dei dilettanti

Tutto invariato nei piani alti dell’Eccellenza, con le vittorie di Arconatese, Pavia e Verbano. In Promozione la Catellanzese fa bottino pieno anche il casa della Castanese.

ECCELLENZA: L’Arconatese rimane al comando del girone A superando 4-0 la Sestese. Non molla il Pavia, che passa 2-0 a Calvairate, così come il Verbano, che ritrova la vittoria superando 1-0 l’Fbc Saronno. Termina 1-1 tra Ardor Lazzate e Union Cassano, mentre il Busto 81 cade 2-0 in casa del Sancolombano. Tre punti anche per l’Accademia Pavese, che regola 2-0 il Vittuone, e per il Lomellina, che batte 3-1 il Fenegrò. Senza reti la sfida tra Brera e Atletico San Giuliano.

CLASSIFICA: Arconatese 51; Pavia 47; Verbano 45; Ardor Lazzate, Busto 81 38; Sancolombano 33; Lomellina 31; Fenegrò 28; Calvairate, Fbc Saronno, Union Cassano 27; Accademia Pavese 26; Trezzano 23; Sestese 21; Brera 19; Atletico San Giuliano, Vittuone 14.

PROMOZIONE: La Castellanzese non regala nulla e vince 3-1 anche in casa della Castanese. Tre punti anche per la Base 96 che passa 2-1 a Garbagnate, mentre frena il Gavirate che impatta 3-3 a Brebbia. Risale la Vergiatese, che ha la meglio 1-0 sul Tradate, mentre cade l’Uboldese, trafitta 3-1 a Mariano. Il Morazzone supera 1-0 l’Olimpia, mentre ottiene un importante successo esterno la Besnatese espugnando 1-0 Solaro. Sconfitto invece il Cairate, 2-1 a Lentate.

CLASSIFICA: Castellanzese 58; Base 96 43; Gavirate 41; Mariano 39; Uboldese 37; Vergiatese 34; Olimpia 31; Morazzone 28; Besnatese 27; Lentatese 25; Castanese 21; Universal Solaro 20; Brebbia 19; Cairate, Tradate 15; Garbagnate 14.