Disturbi alimentari nei ragazzi: conferenza al Ferraris

foto generiche tempo libero

Venerdì 24 febbraio, con inizio alle 20.50, al liceo scientifico Ferraris di Varese si svolgerà una conferenza dedicata ai disturbi alimentari.

Sarà il dottor Michele Rugo, professore di Psicobiologia presso l’Università dell’Insubria, a parlare del ruolo dei genitori nei disturbi alimentari dei ragazzi.

L’evento, organizzato dal Comitato Genitori del Liceo in collaborazione con l’Associazione Alumni, è intitolato: “SOFFOCARE D’AMORE”, come capire, cosa fare, cosa dire, come aiutare.

L’incontro si svolgerà in aula magna, ingresso del liceo via Piatti angolo via Manin