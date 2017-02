“Dobbiamo sostenere gli incontri alle Acli per le elezioni”

cinema film pellicole locandine

La lettera del candidato sindaco Alfio Plebani dopo la partecipazione al primo del ciclo di incontri organizzato dalle Acli e dedicato alle elezioni:

Buona sera,

sono Alfio Plebani candidato alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Tradate.

La mia candidatura è appoggiata da due liste civiche “autentiche” prive di ideologia e condizionamenti di partiti.

La nascita delle due liste civiche “Innovazione Civica” e “Energia e Futuro” è stata annunciata attraverso specifico comunicato stampa pubblicato anche sul vostro giornale online di venerdì 17 febbraio.

Desidero con la presente mail evidenziare una pregevole iniziativa delle ACLI di Tradate consistente nell’organizzazione del corso “ABC dell’Ente Locale”; proposta che ha consentito la partecipazione di una nutrita rappresentanza delle due liste civiche “Innovazioni Civica” e “Energia e Futuro” (candidato alla carica di Sindaco Alfio Plebani).

Tema della serata: “funzionamento del comune, organi e competenze”.

Proseguo con poche e semplici considerazioni a riguardo.

Per poter bene amministrare il bene comune occorre ben conoscere le funzioni, le procedure e le finalità degli organi che compongono la pubblica amministrazione.

Con l’entusiasmo che contraddistingue e caratterizza il nostro gruppo abbiamo accolto con favore l’iniziativa dell’Associazione ACLI di Tradate, che ringraziamo per la possibilità offerta.

Sviluppare, integrare e migliorare la conoscenza di tali argomenti rappresenta la base di partenza per una efficace amministrazione della “macchina” comunale.

Sappiamo riconoscere le priorità e per poter partecipare al primo incontro organizzato dalle ACLI, la segreteria delle liste Civiche di Alfio Plebani ha annullato l’incontro del gruppo in precedenza programmato nella medesima data.

Parteciperemo a tutti i futuri incontri programmati dalle ACLI che insieme alla nostra formazione interna consentiranno a tutti i candidati di arrivare preparati per affrontare da persone capaci ed in modo efficace l’incarico per il quale ci siamo messi a disposizione.

In relazione all’affluenza, il contributo dato dalla nostra presenza (lista civica “Innovazione Civica” e “Energia e Futuro”) ha certamente donato soddisfazione alla fatica delle ACLI.