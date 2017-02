«L’università in primis ha il compito di farsi promotrice di una conoscenza più che mai includente che non solo travalichi le proprie mura in direzione del territorio ma che da esso si proietti nel mondo».

La necessità di apertura, di collaborazione di interscambi è ritornata anche nelle parole di Lorenzo Santambrogio rappresentante degli studenti che, insieme a Federico Giovanni Galbiati, ha rappresentato i ragazzi nel corso della cerimonia inaugurale. Le ambizioni, le speranze, i sogni di tanti ragazzi nascono in un luogo deputato a trasmettere conoscenza e, soprattutto, passione ed emozione: « Docenti accendeteci!» ha esortato Lorenzo sottolineando il delicato compito di chi è chiamato a formare menti e non semplicemente a “riempire vasi” di nozioni.

Più attento alle rivendicazioni lavorative è stato invece il discorso di Catia Imperatori, rappresentante del personale tecnico amministrativo che ha invocato maggiore trasparenza ma anche libertà di espressione per avviare una sinergia costruttiva ed efficace in vista, soprattutto, della visita , il prossimo anno, dal CEV (Comitato di Valutazione inviato dal Ministero) chiamato a valutare la qualità degli insegnamenti offerti: « L’azione amministrativa crea l’ambiente dove si fa cultura ed è cultura concreta: cultura amministrativa in quanto abitudine alle legalità, all’imparzialità, alla gestione economica delle risorse del buon padre di famiglia».

Ognuno per la sua parte, tutti insieme per sostenere il difficile cammino di un ateneo giovane e anomalo, perché creato su due sedi