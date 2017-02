Domanda e offerta i lavoro, sei eventi per favorire l’incontro

villa recalcati foto

La Provincia di Varese aderisce anche quest’anno all’iniziativa regionale “Job day 2017 – Iniziative per il lavoro”, promossa da Anci Lombardia e dal Coordinamento Regionale Informagiovani della Lombardia.

L’obiettivo è valorizzare una serie di iniziative che si svolgeranno sul territorio nel mese di marzo 2017 con la finalità di promuovere le politiche per il lavoro, l’orientamento scolastico e professionale, con particolare attenzione ai giovani in cerca di un’occupazione.

In provincia di Varese dal 4 al 24 marzo si terranno sei eventi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzati da alcuni Comuni aderenti alla rete InFormaLavoro/InformaGiovani, durante i quali verranno presentati una serie di servizi e strumenti per muoversi con successo nel mondo del lavoro.

Oltre a momenti informativi, si prevedono diverse attività più specifiche quali simulazioni del colloquio di lavoro, incontri per approfondire le tecniche di ricerca del lavoro con internet e le modalità migliori per scrivere il proprio curriculum vitae.

Tutti gli eventi sono gratuiti e curati dagli sportelli InFormaLavoro/InformaGiovani dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa: Castellanza, Gorla Maggiore, Marnate, Olgiate Olona, Saronno e Varese.

«La rete dei servizi InFormaLavoro e InformaGiovani è una realtà importante nel territorio provinciale perché consente di mettere in connessione e valorizzare le risorse ed i soggetti che a livello locale offrono supporto ai cittadini in cerca di occupazione – ha dichiarato Giuseppe Licata, consigliere delegato al Bilancio e alle Politiche per il Lavoro -. Ringrazio in particolare i Comuni che hanno aderito a questa importante iniziativa promossa a livello regionale che consentirà a molti cittadini di accedere a servizi e opportunità per facilitare la ricerca di un’occupazione non lontano da casa loro».

Il dettaglio degli eventi programmati, il relativo calendario ed orari sono disponibili sul sito della Provincia di Varese alla pagina www.provincia.va.it/jobday2017