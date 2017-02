Domenica al museo alla scoperta del verde

palazzo cicogna civiche raccolte d'arte

Domenica 26 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II), si terrà l’appuntamento con l’arte, nell’ambito del calendario “Domenica ai musei”.

Con l’aiuto della guida, si potrà intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta del colore verde: origini, antiche e nuove ricette per ottenerlo, evoluzione del suo significato nello spazio e nel tempo. Infine, individuiamo il suo uso in alcune opere della collezione di Palazzo Cicogna.

Iniziativa rivolta al pubblico adulto. Partecipazione libera e gratuita.

Prossimi appuntamenti del mese di Marzo:

Domenica 19 Marzo ore 15.30 – 17.00 Museo del Tessile e della Tradizione Industriale – via Volta, 6

GIOCOMERENDA: FANTASIA DI STAMPA

Sapete cosa sono i blocchi di stampa? E a cosa servivano? Scopriamo come nascono i disegni su stoffa e, in occasione della Festa del papà, trasformiamoci in maestri stampatori e realizziamo una bellissima cravatta colorata con l’aiuto di tanti stampi diversi!

La prenotazione è obbligatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

La prenotazione avviene scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it entro giovedì 16 marzo 2017.

Al termine i bambini faranno merenda al museo. Iniziativa rivolta alle famiglie

Domenica 26 Marzo ore 16.30 – 18.00 Museo del Tessile e della Tradizione Industriale – via Volta, 6

RICORDI PER UN ANNO

Sul filo della tradizione- Ul Tarlisu e a Bumbasina

Con l’aiuto della guida andiamo alla scoperta dello stretto legame che unisce alcune festività e il mondo tessile e riscopriamo la Busto di una volta, tra vecchi mestieri e tradizioni ancora vive.

Iniziativa rivolta al pubblico adulto.

Per informazioni:

Ufficio Musei – Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel: 0331-390242/349 – Mail: didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Pagina Facebook: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio.