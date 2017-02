Domenica con big match per il Rugby Varese. Neve permettendo

Rugby Varese - Amatori Union Milano

Domenica 12 febbraio il “Levi” di Giubiano sarà teatro della partita più attesa e più importante per il Girone C della Serie C di rugby. Di fronte, nel recupero della 1a giornata della poule promozione (14,30), ci saranno il Rugby Varese e i cadetti del Rugby Lyons di Piacenza, le due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase e che sono tra le principali favorite per l’unica promozione in Serie B.

Sempre che la neve e – in generale – il meteo, non mettano nuovamente il bastone tra le ruote alle due formazioni, già costrette a rinviare una prima volta l’appuntamento a causa del ghiaccio che aveva reso impraticabile il campo di via Salviore lo scorso 29 gennaio.

Tempo e rettangolo di gioco permettendo, quindi, al “Levi” andrà in scena il big match che metterà fine (salvo un risultato di pareggio poco prevedibile) all’imbattibilità di una delle due contendenti. Varese e Lyons hanno infatti vinto tutte le 10 partite della prima fase subendo appena 86 punti a testa, con i piacentini nettamente avanti nel computo dei punti realizzati (596 contro 320).

Per l’occasione i tecnici biancorossi Galante e Donoughe recupereranno capitan Maccarelli, pronto a tornare in campo dal primo minuto dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio campionato. Assenti invece per infortunio i fratelli De Cecilia, sostituiti per l’occasione dei due giocatori dell’under 18 Pandozy e Valcarenghi, all’esordio tra i senior.

Piacenza è, come accennato, la squadra cadetta dei Lyons che disputano il campionato di Serie A (la cosiddetta “Eccellenza”) ed è la grande favorita per la vittoria del girone C. Le altre, intanto, staranno a guardare visto che il resto del torneo è fermo (compresa la Poule Salvezza nella quale gioca il Malpensa Rugby) per la seconda giornata del VI Nazioni che vede l’Italia opposta all’Irlanda all’Olimpico di Roma.