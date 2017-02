Domenica di festa al Maniero

Bellissimo pranzo quello che si è svolto domenica 19 febbraio al Maniero di Via Somalia. Nell’intimità della Contrada San Bernardino grandi e piccini, della grande famiglia biancorossa, hanno potuto trascorrere una giornata di festa gustando uno dei piatti celebri della tradizione legnanese: la polenta con i Bruscit.

Il divertimento è proseguito tra truccabimbi (e non), risate e tanta voglia di stare insieme, dando così il via a quei fatidici “100 giorni” che ci separano dalla domenica più importante dell’anno. Nel tardo pomeriggio, a conclusione del tutto, un bel brindisi di buon auspicio.