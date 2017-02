Domenica la notte degli Oscar. Ecco come seguirla

foto generiche tempo libero

L’attesa è finita. E’ arrivata la notte più attesa dal mondo del cinema: nella notte tra il 26 e il 27 febbraio dalle 22.50 in diretta su Sky Cinema Oscar HD e TV8 (al tasto 8 del telecomando) andrà in onda la magica Notte degli Oscar 2017 con il Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles. Grande attesa per il documentario italiano “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, in gara nella categoria del miglior documentario.

Ad introdurre l’ 89° edizione degli Academy Awards, dalle 22.50, saranno presenti nello studio di Sky il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l’arco dell’intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia. Ospiti in studio anche Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Frank Matano, giudice di Italia’s Got Talent. Gli aggiornamenti sul live sono disponibili su skycinema.it/oscar e sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram di SkyCinemaIT. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di seguire e commentare l’evento con l’hashtag #SkyCinemaOscar.

L’evento sarà riproposto integralmente lunedì 27 febbraio su Sky Cinema Oscar® HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, “Il meglio della Notte degli Oscar 2017”, in onda su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD dalle 23.30 (disponibile anche su Sky On Demand).

Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar e anche quest’anno, in occasione dell’89ª edizione degli Academy Awards, ha dedicato un intero canale acceso 24 ore su 24 ai film premiati con l’ambita statuetta, da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo.