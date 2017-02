Donna nel Ticino, la recuperano i Vigili del Fuoco

Oggi, lunedì 13 febbraio, intorno alle 14 gli specialisti del reparto volo di stanza a Malpensa, sono intervenuti nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), sulle acque del fiume Ticino, per soccorso persona. Per cause ancora in fase di accertamento il corpo di una donna era nelle acque del fiume.

Gli aero soccorritori hanno raggiunto la zona con l’elicottero “Drago 84″ , la persona è stata individuata, recuperata e affidata al personale sanitario. Da terra, in supporto, sono intervenuti i colleghi dai distaccamenti di Magenta, Inveruno mentre dalla sede di Milano i S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e i sommozzatori. La donna è stata trasporta all’Ospedale di Magenta in gravi condizioni.