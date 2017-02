Dopo la neve tempo instabile, ma a giorni arriva il bello

La nevicata del 13 gennaio. Foto di Eleonora Cerutti

Un po’ instabile, molte nuvole e qualcosa di bagnato che dal cielo scenderà: neve se stiamo in alto, sopra i 1000, e un po’ d’acqua più in basso.

LA SITUAZIONE – Come al solito a farci capire quello che succederà sono le puntuali previsioni del Centro Geofisico Prealpino, che fa il punto della situazione. “Masse d’aria umida raggiungono la regione Padano-Alpina sospinte dalla bassa pressione con minimo sulla Penisola Iberica. Molte nuvole nel fine settimana, ma asciutto o solo deboli precipitazioni. In seguito graduale aumento della pressione atmosferica e giornate via via soleggiate”.

PREVISIONI – Per oggi, sabato 11 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto con pioviggini al mattino e in serata tra Verbano, Ticino e Lario e nevischio oltre 800m-1000m. Altrove asciutto. In giornata rare schiarite limitate all’arco alpino. Temperature massime in lieve aumento.

Domani, domenica, cielo molto nuvoloso o coperto. Temperature in aumento. Asciutto o pioviggini sul Pavese. Locali schiarite nel pomeriggio lungo l’arco alpino.

LA PROSSIMA SETTIMANA – Lunedì 13 febbraio nuvolosità irregolare con schiarite al mattino e nel pomeriggio. In serata coperto con possibili pioviggini tra Lombardia e Piemonte e nevischio oltre 1000m. Temperature in lieve aumento.

Martedì nuvoloso nella notte e al mattino con deboli precipitazioni, poi soleggiato e asciutto.

Mercoledì il sole: “Soleggiato e asciutto con temperature massime in aumento, spesso oltre 10°C.”