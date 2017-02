Dopo la spesa dimentica dove ha parcheggiato l’auto. La ritrovano i carabinieri

carabinieri busto centro volante auto

Sicuramente vi è capitato almeno una volta nella vita di uscire dal supermercato o da un centro commerciale e non ricordare dove avete parcheggiato l’automobile. È quello che è successo ieri a una persona all’Iper di Solbiate Olona che uscendo dopo la spesa non riusciva a trovare la sua auto. Un colpo di telefono ai carabinieri per capire che cosa fare e in un battibaleno gli uomini dell’arma con più pattuglie si attivavano per la ricerca. Il motivo di tanta sollerzia è dovuto al fatto che se un’auto viene rubata nel tardo pomeriggio potrebbe essere usata per delle rapine.

Dopo pochi minuti, gli stessi carabinieri comunicavano al proprietario che la sua auto di colore amaranto era stata ritrovata nel parcheggio dell’Ipermercato.