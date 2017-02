Doppio Carnevale a Tradate, tra sfilata e spettacoli

carnevale tradate 2011

Doppio Carnevale a Tradate. Due le iniziative in programma per la giornata di sabato 4 marzo: una in Biblioteca Frera e l’altra con la sfilata per le vie della città.

Alle Ceppine l’iniziativa è organizzata dall’Associazione storico – culturale “Quelli delle Ceppine” con il patrocinio del Comune:

– dalle 14:30 ritrovo presso la scuola primaria “Rosmini”

– alle 15:00 inizio della Sfilata accompagnati dalla banda Città di Tradate

– alle 16:00 premiazione delle mascherina, apertura gonfiabile e spettacolo con le bolle di sapone

In biblioteca Frera:

– dalle ore 15:00 in sala studio Laboratorio di burattini e pupazzi a dita da realizzare con materiale di recupero

– alle ore 16:00 in Biblioteca spettacolo La baracca dei burattini a cura della compagnia I sogni son desideri

– alle ore 17:00 sul piazzale della Biblioteca Trampolieri, giochi, musica e animazione a cura della compagnia Oplà.