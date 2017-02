Doppio incendio, vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Olgiate Olona e a Vedano Olona, per due distinti incendi a tetti di abitazioni, scoppiati intorno alle 18.

Galleria fotografica Incendio in una villetta a Vedano 4 di 9

incendio notte vigili del fuoco autopompa

I vigili del fuoco a Olgiate

Il primo episodio, a Olgiate, riguarda una casa nella zona di via San Genesio, appena ai margini del centro storico, vicino al “balcone” sulla valle: impegnati alcuni mezzi da Busto, la situazione è già sotto controllo.

Altro incendio invece riguarda un gruppo di villette a Vedano Olona, via Adua (strada per San Salvatore-Malnate), e pare decisamente più grave: in questo caso sono stati mobilitati diversi mezzi, i pompieri stanno intervenendo autopompe e due autobotti. L’incendio è partito da una villetta, le fiamme rischiano di intaccare i tetti delle case a schiera vicine.

Gli abitanti sono stati evacuati, non ci sono feriti.

(articolo aggiornato alle ore 18.40 di martedì 7 febbraio)