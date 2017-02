Droga, due denunce

Gallarate

Continuano i controlli degli uomini del Commissariato di Gallarate nei luoghi sensibili della città di Gallarate.

Nella notte di sabato in via Varese, la Volante del Commissariato ha notato un giovane straniero che camminava frettolosamente sul marciapiede con il volto semicoperto da un cappuccio. All’avvicinarsi degli operatori il giovane ha tentato di allontanarsi ma è stato subito fermato e sottoposto ad un accurato controllo. Nel giubbotto dell’uomo, privo di documenti, sono stati rinvenuti tre involucri contenenti sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marijuana.

Gli operatori del Commissariato hanno quindi esteso la perquisizione anche al domicilio dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 200 gr di sostanza stupefacente, denaro ed un bilancino di precisione. Il giovane ed il suo coinquilino, anch’egli cittadino straniero, sono stati così denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scorso sabato pomeriggio le pattuglie della Polizia sono invece intervenute nei pressi della stazione attirate dal comportamento di alcuni giovani uomini. Dopo una breve osservazione i poliziotti, insospettiti dai loro movimenti, hanno deciso di effettuare un controllo rinvenendo, nelle tasche di un giovane nigeriano, una modica quantità di sostanza stupefacente (segnalato alla Prefettura come assuntore).

I controlli hanno consentito di identificare, tra gli altri, due stranieri richiedenti asilo, che sono stati segnalati al locale Ufficio immigrazione per la valutazione della loro posizione amministrativa: i due hanno infatti già visto rigettata la domanda d’asilo.