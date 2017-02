“Due destini” a teatro per tutta la famiglia

Immagini del Teatro San Giorgio Bisuschio

Prosegue il programma di spettacoli per le famiglie della compagnia “Intrecci teatrali”.

Domenica 5 febbraio, alle 21.15 al Teatro San Giorgio di Bisuschio andrà in scena “Msgana Italia Due destini”, uno spettacolo per tutta la famiglia, tratto dal libro “Due destini”.

“Msgana in lingua etiope significa grazie, e grazie è una parola piena di grandi significati – spiega il protagonista Andrea Gosetti – Il primo grazie è per il dono della vita, e poi ogni giorno i grazie crescono e assumono sempre più importanza. “Due destini” vuole essere un grazie alla vita, un viaggio che parte dal concepimento e come il cerchio della vita finisce con una nuova vita. Mi sono imbattuto in questo libro molto delicato e pieno di significato e ne ho voluto trarre uno spettacolo, cercavo una regia importante che mi potesse aiutare a raccontare davvero questa storia e l’ho trovata con Roberto Anglisani, uno dei migliori narratori del teatro per ragazzi”.

Lo spettacolo offre tanti spunti di riflessione, ed è quanto mai attuale nel portare alla luce il motivo per cui le persone possono decidere di lasciare il proprio paese. Lo fa attraverso il diritto alla vita, e alla fortuna o sfortuna di essere nati in questo o quel luogo.

La storia narra di due bambini concepiti uno in Europa e l’altro in Africa, che conducono gli spettatori in un viaggio attraverso i due mondi scoprendo cose che a volte si danno per scontate e facendo riaffiorare il verso senso ed il vero gusto della vita: la nascita, la scuola, la malattia, i sogni, i destini.

Rosa e Meskerem, i due protagonisti della storia, si raccontano attraverso la voce narrante di Andrea Gosetti e la musica dal vivo di Massimo Testa.

Lo spettacolo vuole anche raccontare e aiutare a far conoscere il lavoro di Medici con l’Africa Cuamm”, un’associazione che opera in Africa per aiutare le persone attraverso cure mediche e le mamme a partorire senza il rischio di morire.

Domenica 5 febbraio, ore 21.15 -Teatro San Giorgio, Via Repubblica, 2 – Bisuschio

ingresso € 6,00

prenotazioni: intrecciteatrali@gmail.com o sms al numero: +393 487811369