Due eventi per vivere l’oasi della palude Brabbia

Due eventi particolari per vivere una giornata negli straordinari spazi naturali dell’oasi della palude Brabbia. Li organizza la Lipu per domenica 12 marzo.

Domenica 12 marzo (ore 9.30 e 14.30)

Visita guidata nel cuore della Riserva, solitamente chiusa al pubblico, dove potremo ammirare dalla torretta di osservazione la grande colonia di aironi (chiamata “garzaia”), che con i suoi oltre 100 nidi è la maggiore di tutta la provincia. E’ periodo di grande fermento per gli aironi, con le coppie che si danno il cambio per la cova ed i primi pulcini che fanno capolino tra i rami. Sconsigliato ai bambini sotto gli 8 anni. Prenotazione obbligatoria. Donazione 5 € adulti, 3 € bambini. Soci LIPU: 3 € adulti, gratis bambini. Detective per natura (laboratorio bambini 8-12 anni).

Domenica 12 marzo (ore 14.30)

Speciali squadre investigative dovranno risolvere, alcuni gialli naturalistici: tanto intuito e conoscenza della natura per ricostruire la scena del crimine. Calchi di impronte, riconoscimento di tracce animali e osservazioni allo stereoscopio aiuteranno i piccoli detective a scoprire i protagonisti del giallo. Prenotazione obbligatoria. Donazione 7 €, soci LIPU 4 €.