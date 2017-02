Due giorni di pioggia che fanno bene all’aria

inquinamento auto

Come ampiamente previsto è arrivata la pioggia, che dovrebbe “lavare” l’aria dalle polveri che hanno fatto scattare l’allarme smog in questi ultimi giorni.

Le precipitazioni deboli sulla pianura per tutta la mattinata, tenderanno ad intensificare nel corso del pomeriggio su tutti i settori, in particolare a ridosso dei rilievi. Neve su Alpi e Prealpi generalmente oltre i 1200 metri, occasionalmente più in basso su settori alpini occidentali e valli interne. Sono previsti accumuli intorno ai 10 cm a 1500 metri di quota.

Domani ancora piogge deboli sulle zone pianeggianti e i settori alpini settentrionali, temporaneamente moderate su alta pianura. Generalmente moderate sulle zone prealpine.

Neve su Alpi e Prealpi in prevalenza oltre i 1100-1300 metri, non da escludere a quote inferiori tra il pomeriggio e la sera sui settori occidentali.