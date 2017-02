“È dal balcone del Campo dei Fiori che inizia questo sogno”

Eolo festeggiamenti 10 anni

In occasione del decimo compleanno, l’amministratore delegato Luca Spada ha rivolto un augurio a tutta l’azienda:

«La leggenda narra che è l’inverno del 2006 quando inizio a giocare con gli apparati wireless per portare la larga banda a casa mia a Casciago, digital diviso nonostante a 3km da Varese e riesco a portare finalmente larga banda a casa realizzando un collegamento radio dalla sede della Elmec a sud di Varese verso il Campo dei Fiori e poi casa mia. Allora non eravamo soci, lo saremmo diventati solo 6 anni più tardi.

E’ dal balcone del Campo dei Fiori che, guardando i tanti tetti sotto di me, inizia questo sogno: immaginare la possibilità di creare una nuova rete di telecomunicazioni tutta via radio, alternativa a Telecom, che portasse Internet laddove nessuno lo voleva fare.

Portare Internet veloce nel 2007 nelle zone digital divise era un po’ come portare l’elettricità a inizio 900. Non si portava solo un servizio ma un acceleratore di progresso che rendeva felici le persone.

10 anni fa era tutto semplice: la priorità era costruire la rete, la progettazione radio e fibra non esisteva, si andava di traliccio in traliccio grazie ai preziosi consigli di chi 30 anni prima li aveva costruiti per portare la televisione privata ovunque, EOLIA (e Pandora!) non esisteva: il database degli apparati di rete stava su un foglio excel, il team che sviluppava EOLO erano 4 persone, le installazioni erano molto pioneristiche e spartane, i clienti si installavano da soli le antenne, l’unica comunicazione era il passaparola e la rete commerciale si costruiva da sola spinta da un servizio che soddisfava un bisogno sempre più forte.

Febbraio 2007: avevamo 3 BTS e 50 utenti sperimentali, il servizio base era EOLO 3 mega.

A fine 2007 i clienti diventano oltre 1.000 e EOLO realizza il primo milione di Euro di fatturato. Allora una connessione a 3 megabit faceva sognare chi usava i modem a 56K. Lo streaming video e i social non esistevano, nelle case si usava la connessione per pochissime ore al giorno e UNO alla volta.

OGGI, EOLO è un business che fattura oltre 10 milioni di Euro AL MESE, da lavoro a una rete di oltre 2.000 persone, ne connette oltre 220.000 in costante aumento e grazie ad una lungimiranza di scelte strategiche e tecnologiche è stata al passo con l’evoluzione di Internet e dei suoi utilizzi.

Internet è cambiato tantissimo in questi 10 anni. La rete è entrata in OGNI aspetto della nostra vota, ormai la usiamo senza più averne contezza, da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo. Questo ci deve responsabilizzare ancora di più perché quello che abbiamo realizzato è diventato strumento fondamentale con cui migliaia di persone vivono e lavorano ogni giorno.

La banda che vendiamo è aumentata 10 volte in 10 anni: da 3 a 30 mega e una nuova silenziosa rivoluzione sta arrivando anche in Italia: la televisione 1.0 sta morendo e rappresenta una grande minaccia ed opportunità per noi: un altro tassello della vita quotidiana che passa sul nostro servizio.

Abbiamo lavorato sodo e costruito tantissimo in questi anni. Ora raccogliamo i frutti del nostro lavoro ponendo sempre più attenzione al servizio dei nostri clienti, che non mi stancherò mai di dirlo sono il patrimonio più importante di ogni azienda.

Il successo quotidiano di EOLO è il frutto della nostra passione.

Mi rivolgo ai più giovani: ai tanti ragazzi che sono entrati in EOLO nell’ultimo anno e sono a contatto con i clienti: ognuno di voi può fare la differenza, la passione per il proprio lavoro si esprime anche dietro una chat o una telefonata. La gentilezza conquista anche il cliente più difficile.

Grazie a tutti i collaboratori che mi seguono con determinazione in questa avventura imprenditoriale, contribuendo in modo essenziale al successo dell’azienda.

Grazie tantissimo a chi mi segue da oltre 10 anni e chi ha creduto sin da subito nel progetto di EOLO. Grazie ai partner che con il loro presidio commerciale e tecnico stanno contribuendo a far conoscere EOLO a sempre più persone.

E oggi festeggiamo anche la partenza dei lavori per realizzare i nuovi uffici. Nei prossimi giorni partirà il trasloco del magazzino in quello temporaneo a

Cassano e poi via con i lavori edili. Uno speciale buon lavoro a tutti i ragazzi della logistica. EOLO è diventato adulto e guarda il futuro con solide radici nel suo passato, con la convinzione che lavorando con qualità e umiltà festeggerà i prossimi compleanni con sempre NUOVI grandiosi risultati.

BUON COMPLEANNO EOLO!»