E il festival “vende” l’hashtag #sanremo2017 su twitter

hashtag di sanremo 2017 venduto a tim

Da qualche anno a questa parte l’Italia ha scoperto che guardare Sanremo commentandolo, davanti al divano, nella rete è più divertente: riempie i momenti noiosi, esorcizza le brutture, è un momento di aggregazione sociale e fa scoprire nuovi amici.

Per questo, sono in tantissimi quelli che si raccolgono in gruppi d’ascolto (come l’antico “Divano & Sanremo“, del 2009) o si uniscono al grande flusso di Twitter.

Un flusso talmente grande, quest’ultimo, da aver prodotto solo l’anno scorso 2,8 milioni di tweet sul tema. Un pubblico davvero interessante per gli sponsor: e che la Rai ha capitalizzato in un modo che nemmeno ci si sognava potesse capitare: “vendendo” l’hashtag ufficiale, quello che tutti usano.

Chi twitta usando #sanremo2017 vedrà comparire infatti in automatico il logo di Tim, main sponsor della trasmissione: una scelta che ha fatto imbufalire la parte della Rete, che si è già lanciata a cercare Hashtag alternativi.

I più gettonati sono due: il semplicissimo (e più corto) #sanremo17 e il più “raffinato” #sanremo2o17 (identico graficamente, ma con la o al posto dello zero): e se quest’ultimo è molto utilizzato dai blog televisivi che vanno per la maggiore, come DavideMaggio, il primo, per la sua semplicità è stato già utilizzato soprattutto da altri partner e sponsor, che non “ci stanno” a pubblicizzare qualcun altro: tra i primi la De Cecco, sponsor di Casa Sanremo, e il profilo ufficiale di “Amici”, la nota trasmissione di Maria De Filippi che quest’anno ovviamente seguirà la manifestazione, ma che sembra non amplificherà la fama dello sponsor.