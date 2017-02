E’ morto il giovane investito dal treno

Il passaggio a livello di Gazzada Schianno: tutti i guai

E’ stato il parroco a comunicare ai ragazzi di Buguggiate cos’era accaduto al loro amico Marco. Investito da un treno domenica sera (la foto è di repertorio), ha lottato a lungo ma ha perso la sua battaglia. Cosa sia accaduto è ancora da stabilire e saranno gli agenti della Polfer a ricostruire le ultime ore di Marco, 23 anni residente con la famiglia a Buguggiate, e capire come mai si trovasse ai bordi della ferrovia nei pressi della stazione di Gazzada Schianno. Quel che è certo è che il macchinista non ha quasi visto la sua figura camminare accanto ai binari e non ha potuto evitare l’impatto. Quando sono arrivati i soccorsi s’è parlato di un giovane sui trent’anni.

Gravissime le ferite riportate agli arti inferiori: per due giorni i medici dell’Ospedale di Circolo hanno tentato di salvarlo ma martedì il giovane è spirato.

Ora si attende l’esito dell’esame autoptico quindi potrà essere fissata la data dei funerali.