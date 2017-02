È morto il partigiano John

È morto dopo una lunga malattia Antonio Angelo Balzarini, conosciuto come il Partigiano John, testimone attraverso il suo libro “Le brigate Garibaldi 127a e 181a nel gallaratese e il partigiano John” (Edizioni ACMG), dove narra le vicende della Resistenza nella zona del gallaratese.

La notizia è stata segnalata dalla Associazione Concetto Marchesi, che si ricorda il partigiano John, pubblicando proprio un estratto del suo libro:

“Si conclude così il racconto basato sui ricordi del partigiano John, che vede la luce per la insistenza di alcuni amici. John quasi non avrebbe voluto, per la riservatezza che lo ha sempre distinto; infatti la sua preoccupazione è stata sempre quella di non parlare di sé.

Le vicende vissute da partigiano sono esposte con grande semplicità, quasi come sono uscite dalle sue labbra, con linguaggio corrente, senza pretese linguistiche, ma con sincero trasporto, ancora vive nella sua lucida memoria.

Quale che sia il risultato, dobbiamo essere grati a chi ci ha consentito di stendere queste memorie, che forse non rendono appieno i rischi e i pericoli che comportavano. È vero, la Resistenza è stata una lotta di popolo, ma è stata anche una lotta di piccoli gruppi, di singoli combattenti, come la 127a e 181 a e di giovani guidati dagli ideali di libertà e giustizia, come “John”, “Piccolo” e tanti altri.

La Vittoria della Resistenza è stata possibile anche grazie al loro impegno, spesso anonimo, ma sempre considerato un insopprimibile dovere.”