E’ morto Leone di Lernia

Leone di Lernia è morto questa mattina. Aveva 78 anni e si è spento in una clinica di Milano in cui era ricoverato. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 40 album

Il re del trash demenziale è entrato in ospedale il 23 febbraio. Nei giorni scorsi era stato operato per un problema a fegato e cistifellea.

Le sue condizioni si erano aggravate al punto che domenica scorsa la sua intervista programmata da Barbara D’Urso era stata annullata. Anche il programma radiofonico lo Zoo di 105, dove lavorava, era stato sospeso.

La notizia è stata confermata dal figlio, Davide di Lernia, che ha pubblicato questo post su Facebook.

LA CARRIERA

Le sue origini artistiche risalgono agli anni ’70 quando inizia a lavorare come intrattenitore e comico dialettale nelle tv locali. E’ poi con canzoni e parodie ironiche e trash di canzoni famose che divenne famoso. Da Killing Me Softly a Love is love, le sue parodie e il suo inconfondibile modo di parlare divennero indimenticabili.

Nel 1999 inizia l’avventura con lo Zoo, interrotta alla fine del 2010 ma continuata con saltuarie partecipazioni successive. Ecco il post pubblicato sulla pagina facebook del programma, dove Leone di Lernia era considerato una delle colonne

Nel 2006 ha partecipato come concorrente all’Isola dei famosi condotta da Simona Ventura mentre nel 2010 ritornò in onda su Sky come conduttore del programma Leone Auz. Da maggio 2012 ha condotto prima ogni sabato, poi ogni domenica Leone D’Ylenia con Ylenia Baccaro, sempre su Radio 105. Nello stesso anno pubblica i singoli Eccitato, parodia di Mama loverdelle Serebro, e Foggia Style, parodia di Gangnam Style di PSY.