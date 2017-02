È pronto il parco giochi “inclusivo” di Armino

Il parco inclusivo di Armino

Un mese fa era ancora area cantiere, ma oggi, col primo timido sole che anticipa la primavera ed ha la forza di asciugare gli scivoli, diversi bambini hanno cominciato a saltare, correre, arrampicarsi e discendere i giochi del nuovo parco di Armino.

Sottratta alla speculazione edilizia con una raccolta firma di oramai sei anni fa da parte dei residenti, quest’area verde è stata rimodellata per servire all’esigenza di natura dei bambini del quartiere.

Armino è in una zona residenziale di Gavirate, dove è oramai pronto il nuovo parco giochi, in via Volta angolo Alfio Paolo Graziani a pochissima distanza dalla scuola materna e dall’asilo nido.

I giochi sono stati posizionati dalla giardineria comunale per dare vita ad un “parco inclusivo”.

Si tratta di una struttura che permette a tutti i bimbi, anche con problemi di mobilità o deficit visivi, di poter giocare in maniera libera e sicura.

Il fondo del parco è in uno speciale rivestimento in materiale sintetico, imbottito, che evita di farsi male in caso di caduta. Gli spazi appositamente calibrati per un approccio dolce e senza barriere.

Le strutture e i percorsi sono stati difatti studiati in collaborazione con esperti del centro di riabilitazione dell’Ats.

Il progetto ha previsto il riutilizzo di alcuni giochi esistenti e l’installazione di nuove strutture e la realizzazione di un percorso riabilitativo adatto ai piccoli.

Sul punto è intervenuto nel pomeriggio il vice sindaco di Gavirate, Massimo Parola: «Sì, il grosso dei lavori è stato fatto, ma per il momento è meglio non accedere all’area dei giochi in quanto sono incorso gli ultimi lavori di sistemazione del parco».

A giorni l’area sarà disponibile a tutti gli effetti.