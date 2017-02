Eccellenza, l’Arconatese non sbaglia un colpo

Le immagini dei dilettanti

Continua a vincere l’Arconatese e a tenersi stretto il primo posto in classifica. Non sbagliano neanche Pavia e Verbano, che vincono a loro volta e si tengono in scia. In Promozione il Mariano costringe la Castellanzese sul 2-2.

ECCELLENZA: L’Arconatese vince anche a Fenegrò (2-1) e rimane solitaria in testa al girone A. Il Pavia passa 3-1 all’Arena Civica contro il Brera e conferma il secondo posto, terzo il Verbano che supera 3-0 il Lomellina. Nella giornata favorevole alle squadre di vertice si mettono in tasca tre punti anche l’Ardor Lazzate, grazie al 2-0 sul Calvairate, e il Busto 81, che regola 3-1 il Trezzano. Sconfitta interna per l’Union Cassano, trafitto 1-0 dal Vittuone, 0-0 tra Atletico San Giuliano e Sancolombano, così come termina senza reti l’anticipo tre Sestese e Accademia Pavese. Turno di riposo per l’Fbc Saronno.

CLASSIFICA: Arconatese 54; Pavia 50; Verbano 48; Ardor Lazzate, Busto 81 41; Sancolombano 34; Lomellina 31; Fenegrò 28; Calvairate, Union Cassano, Accademia Pavese, Fbc Saronno 27; Trezzano 23; Sestese 22; Brera 19; Vittuone 17; Altetico San Giuliano 15.

PROMOZIONE: Termina 2-2 a Castellanza tra la capolista Castellanzese e il Mariano, che si dimostra squadra in ottima forma. La Base 96 accorcia vincendo 2-1 sul Solaro e bottino pieno fa anche il Gavirate superando 3-1 la Castanese. Cade l’Uboldese, 2-0 a Ponte Tresa contro l’Olimpia, e viene agganciata dalla Vergiatese che passa 1-0 a Besnate. Bel successo per il Morazzone, 2-1 sulla Lentatese, mentre negli scontri di bassa classifica ride il Cairate che batte 3-0 il Garbagnate, mentre tra Tradate e Brebbia ne esce un 1-1 che non accontenta nessuno.

CLASSIFICA: Castellanzese 59; Base 96 46; Gavirate 44; Mariano 40; Uboldese, Vergiatese 37; Olimpia 34; Morazzone 31; Besnatese 27; Lentatese 25; Castanese 21; Universal Solaro, Brebbia 20; Cairate 18; Tradate 16; Garbagnate 14.