Eccellenza: Verbano in casa, Arconatese a Vittuone

Le immagini dei dilettanti

Neve permettendo, continua la lotta a distanza per il primo posto nel girone A di Eccellenza, con il Verbano impegnato in casa contro il Trezzano, l’Arconatese a Vittuone e il Pavia a Lazzate. In Promozione sfida sulla carta abbordabile per la Castellanzese contro il Brebbia, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

ECCELLENZA: La capolista Arconatese proverà a fare tre punti a Vittuone per consolidare il primo posto, mentre il Verbano ospiterà il Trezzano con l’obiettivo di conquistare i tre punti. Trasferta insidiosa per il Pavia a Lazzate, mentre il Busto 81 vuole tornare al successo e proverà a farlo sul campo del Brera. Riposerà il Sancolombano, l’Fbc Saronno cercherà di recuperare altre posizioni provando il colpo a Fenegrò, mentre l’Union Cassano avrà un impegno casalingo contro l’Accademia Pavese. Duro ostacolo per la Sestese, che al “Milano” incontrerà il Lomellina, mentre il Calvairate andrà a San Giuliano.

CLASSIFICA: Arconatese 45; Pavia 43; Verbano 42; Ardor Lazzate 36; Busto 81 35; Sancolombano 30; Lomellina 28; Fenegrò 27; Fbc Saronno, Union Cassano 26; Calvairate 23; Trezzano, Accademia Pavese 20; Sestese, Brera 18; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 12.

PROMOZIONE: La Castellanzese proverà a conquistare un’altra vittoria ospitando il Brebbia, che però ha necessità di fare punti salvezza e a Castellanza arriverà con il coltello tra i denti. Sfida interna anche per la Base 96, che attende la Lentatese, mentre il Gavirate – in gran forma e vittorioso anche nel recupero contro il Morazzone 2-0 – al “Vittore Anessi” avrà di fronte la Vergiatese in cerca di riscatto. Proverà a confermare il buon momento di forma l’Uboldese contro la Castanese, l’Olimpia invece ha voglia di vincere e proverà a farlo contro il Mariano. La Besnatese cercherà di abbellire la classifica contro il fanalino di coda Garbagnate, il Cairate se la vedrà contro il Morazzone, mentre il Tradate avrà uno scontro salvezza contro l’Universal Solaro.

CLASSIFICA: Castellanzese 52; Gavirate 39; Base 96 37; Uboldese 34; Mariano 32; Olimpia, Vergiatese 30; Morazzone 24; Lentatese 22; Castanese, Besnatese 21; Solaro 20; Brebbia 18; Tradate 15; Garbagnate, Cairate 14.