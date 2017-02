“Ecco cosa stiamo facendo contro l’abbandono di rifiuti”

Luca Macchi, assessore alla valorizzazione del patrimonio, attività produttive, ambiente e sport

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore all’ambiente del Comune di Samarate, Luca Macchi, in coda alle polemiche sull’abbandono di rifiuti

NESSUNA DELUSIONE X CORTESIA

quella dell’altra sera è stata l’occasione per portare a conoscenza ,anche a chi non trova il tempo di informarsi, di quanto stiamo facendo a Samarate x cercare di contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

SPERO SI POSSA INIZIARE A CONFRONTARCI SERENAMENTE SENZA PATERNITA’ ALCUNA , IL PROBLEMA DEI RIFIUTI NON E’ DI DESTRA O DI SINISTRA , E’ UN PROBLEMA DI TUTTI , E’ UNA QUESTIONE DI CIVILTA’

Leggo su la Prealpina che gli amici della lega sono rimasti delusi dal mio comportamento in consiglio, leggo che io avrei smontato pezzo per pezzo, proposta per proposta il testo di un alleato di governo. Sono davvero stupito da questa dichiarazione , io ho semplicemente cercato di portare a conoscenza quanto l’amministrazione stia facendo nel settore rifiuti. Ho sempre saputo che gli alleati si confrontano serenamente in maggioranza su ogni problematica e poi individuano un’azione congiunta che cerchi di risolvere le questioni affrontate.

Questa volta , nel rispetto delle iniziative dei gruppi consigliari , gli alleati della lega non hanno voluto seguire questa logica presentando una mozione all’insaputa di tutta la maggioranza e dello stesso sindaco, ne è semplicemente conseguita la dovuta risposta.

Personalmente non sono ne deluso ne infastidito, perciò penso non lo debba essere nemmeno il gruppo consigliare alleato nel momento in cui riceve la dovuta risposta. Ho impiegato un paio d’ore a preparare la risposta proprio perché ci tenevo a portare a conoscenza di chi non aveva avuto il tempo di informarsi, di quanto si stia facendo per contrastare il problema abbandono rifiuti.

Sia chiaro una cosa , non ho assolutamente inteso la mozione come atto contro il sottoscritto, anzi come avranno sentito gli alleati della lega, ho ripetutamente invitato gli altri assessori ad intervenire, in modo particolare l’assessore Puricelli per la problematica telecamere, l’assessore Monti per la questione del controllo/sanzioni e il Sindaco per una questione di bilancio.

Io ho semplicemente risposto per quanto riguarda la mia parte, in particolare mi son permesso di non essere d’accordo sui primi due punti della mozione in cui gli alleati impegnavano il Sindaco e la Giunta a

“revocare con specifico provvedimento per l’anno 2017 e a titolo sperimentale tutte le autorizzazioni di accesso alle aree boscate per i mezzi motorizzati di cittadini privati ad eccezione di possessori o utilizzatori di macchine agricole e similari, coltivatori e operatori agroforestali” ” ad emanare un’ordinanza con lo scopo di sanzionare i trasgressori di cui al punto precedente …”

Ma come , sul nostro territorio ci sono pochi delinquenti che sporcano i nostri boschi e la proposta della lega è quella di annullare tutti i permessi e sanzionare chi nei boschi va per tenere pulito e fare manutenzione ? l’ho considerata una proposta immorale, perciò ho chiesto di stralciarla

La mozione continuava così

“ad accertare tramite gli uffici competenti , area territorio e area vigilanza, eventuali fenomeni di accumolo di elementi organici e inorganici, presso le aree agricole e boschive che si configurino come abbandono riifiuto , inquinamento e abuso edilizio” ” a provvedere tramite gli uffici e/o incarichi professionali esterni, in collaborazione con le associazioni samaratesi operanti sul nostro territorio, alla mappatura di tutti gli accessi alle aree agricole boscateinterneed esterne al comune ( accesso da comuni confinanti) predisponendo adeguata planimetria”

Sono rimasto davvero stupito dal grado di non conoscenza da parte dei propositori della mozione in quanto gli uffici regolarmente fanno il giro dei nostri boschi per individuare accumuli di rifiuti , poi li “ analizzano cercando prove “ , puliscono regolarmente e ultimamente hanno anche predisposto una mappatura in cui vengono individuati i rifiuti ritrovati , differenziandoli per tipologia di rifiuti ( eternit, lana di roccia, cartongesso , edile , ferro ecc) . Tutte notizie comunicate anche ai giornali e alle tv locali.

Ho aggiunto che nell’occasione del progetto degli anelli , realizzato dalla precedente giunta, erano già stati mappati gli accessi ( Samarate e Verghera) delle strade principali che accedono alle zone boschive, perciò con la mia risposta ho solo voluto evidenziare che quanto richiesto dalla mozione son tutte cose che son già esistenti e già si fanno. Mi ha stupito davvero che nessuno del gruppo della lega potesse conoscere quanto fatto negli anni e in attuazione nell’ultimo anno per cercare di contenere il fenomeno.

Il quinto punto della mozione recitava

” a predisporre una voce in bilancio affinchè si possa sviluppare un progetto a medio termine per la creazione di portali d’ingresso provvisti di segnalaletica informativa e sistema di videosorveglianza che rilevi gli accessi non autorizzati “

In riferimento a questo punto ho semplicemente ipotizzato un costo per realizzare questo obiettivo, almeno 18 portali da realizzare ( solo tra Samarate e Verghera , poi se ne dovrebbero realizzare altri su San Macario e Cascina Costa ) 7-8.00 euro per portale ? vogliamo ridurre al minimo i costi in 4-5000 euro l’uno ? parliamo di 120.000 euro , ho chiesto di fare un emendamento per prevedere questa cifra in bilancio. Nella risposta del consigliere Verga ho sentito parlare di 3.000 euro per realizzare tutto questo progetto , se così fosse prevediamoli subito, però mi si dica che razza di portali si abbia in mente di realizzare.

In riferimento ad altri punti della mozione ho semplicemente ricordato alla lega che quanto richiesto era già stato proposto qualche mese fa dal sottoscritto, faccio riferimento all’opuscolo che verrà realizzato in occasione della campagna informativa in riferimento alle nuove modalità di accesso al centro raccolta rifiuti di via Milano. Questo opuscolo sarà l’occasione per raccontare quanto è successo in questo ultimo anno nel settore rifiuti.

Faccio riferimento alla costituzione di un gruppo Vigilanza Ecologica Volontaria , (penso che gli alleati lo abbiano sentito dalla mia bocca almeno una decina di volte) , è un obiettivo che si deve raggiungere in sinergia col settore sicurezza e nel quale ci si deve credere davvero, per questo avevo chiesto l’intervento dell’assessore Monti, sono convinto che anche lui abbia a cuore la soluzione di questo problema.

In riferimento agli incontri da far realizzare nelle scuole, è un obiettivo che è in programmazione da parte del settore ecologia, abbiamo preso accordi con la società che gestisce i rifiuti in città al fine di attuare quanto previsto dal bando di gara, saranno organizzati A COSTO ZERO alcuni incontri nelle scuole, il progetto che proporremo come settore ecologia dovrà essere condiviso con il settore istruzione e con le scuole stesse.

Sono certo che vincere la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti sarà cosa davvero ardua, ma son altrettanto certo che dobbiamo mettere in campo forze nuove, maggior controllo da parte del settore vigilanza e maggiori sanzioni ( non è facile , ma son convinto che si farà il possibile)

Da parte del settore ecologia, per le disponibilità di bilancio che abbiamo , penso si stia facendo parecchio, potremmo essere più celeri nella rimozione dei rifiuti questo è vero, ma questo permetterebbe semplicemente ai delinquenti di riavere gli spazi per gettare nuovi rifiuti.

Allora lavoriamo per potenziare la videosorveglianza e il controllo, ma facciamolo tutti insieme, qui si combatte come ha detto giustamente il consigliere Sironi , contro gente che su questi comportamenti ci lucra perciò dobbiamo combatterli con sanzioni multe e denunce.

Accolgo volentieri l’invito della Lega, parliamoci, si parliamoci di più senza voler cercare a tutti i costi di mettere il cappello per primi su ogni argomento ma per raggiungere obiettivi condivisi, io per questo son sempre pronto al confronto con tutti, maggioranza e minoranza.

Luca Macchi ass politiche ambientali comune di Samarate