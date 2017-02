Elementari, al doposcuola anche “lezioni di democrazia”

Foto varie

Tempo di novità per le scuole primarie di Rancio Valcuvia: dall’anno scolastico 2017/18 verrà introdotto il doposcuola, un servizio preziosissimo per coordinare in tempi della famiglia con genitori che lavorano.

Si tratta, come ha spiegato la consigliera comunale Alessia Scalvini, “di un progetto con finalità educative. Si studieranno l’educazione alla socialità, il rispetto delle regole di convivenza civile, l’educazione alla democrazia e al rispetto dell’altro”.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì subito dopo le lezioni di scuola.

Verranno inoltre proposte diverse iniziative come laboratori creativi (riciclo, pasta modellabile ecc), laboratorio di giardinaggio e aiuto compiti.

Il costo complessivo è di 50 euro al mese e le iscrizioni chiudono con il 5 di febbraio.