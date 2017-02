Elezioni, Cinque stelle: “Stiamo lavorando a un programma solido”

I luoghi visitati dal141Tour nella tappa di Tradate il 1° giugno 2015

«Dopo cinque anni di opposizione seria, risoluta e propositiva, stiamo lavorando alla costruzione di un programma solido e di una squadra che sia in grado di amministrare, e non di sopravvivere». Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Stefano Castiglia, in opposizione da 5 anni a Tradate, affronta così la preparazione alla campagna elettorale per le elezioni amministrative che si svolgeranno in primavera.

Ne emerge quindi la volontà del Movimento di essere presenti alla competizione elettorale, ma non si conosce ancora il nome ufficiale di un candidato sindaco: «Le “indiscrezioni” che sono circolate sinora sul nostro candidato sindaco non hanno alcuna attendibilità – conclude Castiglia -. Il candidato sindaco sarà solo l’ultimo tassello».

La situazione elettorale a Tradate vede finora un solo candidato sindaco certo: il primo cittadino uscente Laura Cavalotti, sostenuta da Partito Democratico e della lista civica Partecipare Insieme 2.0. Dalla Lega Nord e dal centrodestra non è ancora emersa nessuna ufficialità sulla candidatura dell’ex sindaco Dario Galli, ma il suo nome sembra, per ora, essere l’unica strada che unirebbe tutto il centrodestra cittadino.