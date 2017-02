Elezioni, il Pd lancia il questionario per la città

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

«In occasione dell’inaugurazione della nuova sede in centro, che si terrà sabato 4 alle ore 10.30 presso via Santo Stefano, parte la campagna di ascolto dei cittadini da parte del PD di Tradate con un primo questionario che è già online. Il questionario è compilabile in meno di 3 minuti a questo link». Con queste parole il Partito Democratico della città lancia un questionario per conoscere l’opinione dei cittadini su diversi argomenti. Il tutto in vista anche delle prossime elezioni che si svolgeranno a primavera, per l’elezione del nuovo sindaco della città.

«Con questo primo questionario vogliamo permettere a tutti i cittadini di dire la loro su quanto è stato fatto fino ad oggi e quali sono gli obiettivi che dovranno essere perseguiti nei prossimi anni – afferma il Capogruppo Consiliare Aureliano Gherbini – Invitiamo tutti i tradatesi a compilarlo e a farci avere suggerimenti e opinioni su come migliorare Tradate. Il Partito Democratico di Tradate apre la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2017 con l’inaugurazione della nuova sede in via Santo Stefano 16. La scelta di avere una sede in centro alla città nasce dalla volontà di restare a stretto contatto con i cittadini e di essere presenti in modo capillare su tutto il territorio, di farci raccontare le storie personali, il rapporto con la città da parte di ogni tradatese».

«Il centro nevralgico della nostra attività sarà aperto ogni sabato mattina per raccogliere opinioni, idee e per incontrare tutti i cittadini, ma anche in diversi giorni della settimana in orario serale – prosegue il Segretario del circolo Santi Raineri -. A noi interessa stare con le persone, far diventare questa sede un luogo di ritrovo e di elaborazione politica per arrivare a un programma amministrativo per la prossima amministrazione che sia ampio e condiviso».

«Il PD è impegnato in un’attività di pieno sostegno a Laura Cavalotti, per i mesi conclusivi del primo mandato e per la ricandidatura a Sindaco di Tradate. Rimarchiamo la coesione delle forze di centro sinistra, con la neonata forza civica 2.0, per perseguire ideali comuni e per lavorare insieme per il futuro della città – conclude Raineri -. L’inaugurazione della sede si terrà sabato 4 febbraio dalle ore 10.30 in via Santo Stefano 16 e sarà il primo di tanti momenti di incontro e ascolto con i cittadini, che serviranno per gettare le basi del progetto amministrativo dei prossimi anni. Anche la compilazione del questionario online, di cui esiste anche una versione cartacea, è un importante punto di partenza».