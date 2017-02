Emanuele Mulazzani: “Nella consulta serve anche una voce per Sciarè”

Sciarè generica

«Mi candido davvero per amore del quartiere: abito tanto tempo qui, ma ora con l’inserimento di mia figlia nella scuola e nelle realtà locali ora lo sento mio fino in fondo». Emanuele Mulazzani si candida alle Consulte Rionali per la consulta di Cedrate-Sciarè: ha 44 anni, lavora come impiegato in azienda metalmeccanica, è anche presidente della neonata “Associazione genitori scuola infanzia Collodi” e allenatore alla polisportiva San Paolo. È stato candidato consigliere nel 2016 con Gallarate 9.9.



A Cedrate l’attivissimo comitato locale ha iniziato la campagna per sostenere i candidati cedratesi, ma anche Sciarè vuole contare, nella consulta dei quartieri a Est della città: «Voglio che anche Sciarè sia rappresentata nella consulta che comprende anche Cedrate: ogni rione ha la sua storia, i suoi problemi, le sue esigenze, per questo serve una rappresentanza di entrambi i rioni nella consulta».

Mulazzani ha già raccolto le firme necessarie per la candidatura, «abbondantemente più di 25, per sicurezza». Per il suo quartiere propone anche un approccio condiviso: «Mi piacerebbe incontrarmi anche con gli altri candidati, per raccogliere insieme le priorità».

Qui tutti i candidati alle consulte

Quali sono problemi e proposte prioritarie per Sciarè? «La situazione del sottopasso della stazione, che è sporco e poco illuminato. La sicurezza nella zona della stazione. La situazione dell’edificio delle scuole, dove – faccio un esempio – ci sono 7 tapparelle rotte che costringono a far lezione con le luci sempre accese».

E una proposta specifica da attuare? «Far partire anche a Sciarè il Controllo di vicinato (che a Gallarate è stato proposto partendo dalla vicina Cedrate, ndr), facendo della consulta uno snodo per far partire e coordinare l’iniziativa. Poi un intervento per il parchetto di via Vigorelli: mi piacerebbe inserire lì un dog park e siate park, diventerebbe di fatto il centro del quartiere. Già oggi è un parco molto bello e anche molto rispettato da tutti i cittadini che lo frequentano, inoltre ha una posizione che con le nuove costruzioni è diventata centrale rispetto al quartiere. Da ultimo, una iniziativa per la pulizia del quartiere, riprendendo l’idea di Gallarate 9.9 dello “spazzino di quartiere”».