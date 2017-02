Dà in escandescenze in via Torino, fermato dai carabinieri

Arma (giocattolo) in pugno si erano appropriati di 36 mila euro all'interno dell'ufficio postale di Rescalda, frazione di Rescaldina, ma sono stati subito arrestati dai carabinieri di Legnano e di Desio

Pomeriggio agitato in un bar nella zona di via Torino, angolo via Parini: il gestore del locale ha dato in escandescenze ed è sceso in strada colpendo alcune vetrine di esercizi e abitazioni vicine e provocandosi alcune ferite. Ha poi cercato di fermare alcune auto in transito, provocando molto scompiglio.

L’uomo è stato poi raggiunto e ammanettato dai carabinieri intervenuti sul posto, con il supporto anche della Polizia Locale e di una Volante della Polizia di Stato.

Il 118 ha anche inviato un’ambulanza e un’automedica, intervenuti in codice giallo: l’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e sedato. Non risultano altre persone ferite. La posizione dell’uomo è ora al vaglio delle forze dell’ordine.