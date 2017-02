Escursione di carnevale: ciaspole, maschere e pizzoccheri

Foto varie

Venerdì 3 marzo il CAI Luino propone un incontro di carnevale per allietare nella tradizione il piacere di stare insieme. Il programma prevede una escursione in maschera (facoltativa) con le ciaspole (se c’è neve altrimenti a piedi) in Valdumentina e al termina della passeggiata cena valtellinese al rifugio Campiglio con pizzoccheri e altri piatti tipici.

Prezzo concordato tutto compreso €.20. Prenotazione obbligatori entro giovedì 2 marzo. Avviso importante in caso di meteo avverso l’escursione viene annullata la cena no.

La Passeggiata è molto semplice non comporta difficoltà tecniche e richiede solo un minimo di allenamento; inizio dal rifugio Campiglio in località Pradecolo 1182m e termina in vetta al monte Lema 1619m. Il ritorno nel tardo pomeriggio al buio, una bella “luminera” alla luce delle pile. Tempo totale escursione h 2,40 – dislivello 427m – difficoltà WT1

Programma

Ritrovo ore 16.00 presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano e partenza ore 16.15 per località Pradecolo con mezzi propri

Inizio escursione ore 17,00 – fine escursione 19.45 circa

Cena ore 20

Abbigliamento, calzature, attrezzatura adeguate

Pila regolarmente funzionante

Documento valido per l’espatrio

Gita gratuita con divisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità: I Soci CAI in regola con il tesseramento sono tutelati da polizza infortuni e soccorso alpino (anche all’estero); i non soci non hanno nessuna copertura assicurativa, pertanto potranno tutelarsi in modalità autonoma o eventualmente aderire ad un polizza giornaliera proposta dalla sede nazionale del CAI al costo di €. 7,81 (copertura infortuni € 5,58 – soccorso alpino € 2,23) da sottoscrivere il giovedì che precede la gita presso la sede CAI luino

Informazioni e adesioni:

Cai Luino via B. Luini 16 a Luino – tel 0332 511101 – email cailuino@cailuino.it (sede aperta il giovedì sera dalle 21 alle 22,30)

Inormazioni Turistiche Luino – viale della Vittoria 1 Luino – tel. 0332 530019 – email iatluino@provincia,va.it