“Esilio”: al Teatro San Giorgio un dramma contemporaneo

Interessante appuntamento al Cinema Teatro San Giorgio di Bisuschio . Questa sera alle 21, la Piccola Compagnia Dammacco presenta “Esilio”, seconda opera della “Trilogia della fine del mondo” ideata da Mariano Dammacco.

“Esilio” racconta la storia di un uomo come tanti al giorno d’oggi, un uomo che ha perso il suo lavoro e che gradualmente perde un proprio ruolo nella società fino a smarrire la propria identità, fino a sentirsi abbandonato e solo seppure all’interno della sua città, fino a sentirsi finalmente costretto a chiedersi come e perché è finito in tale situazione. E così gli spettatori possono partecipare al goffo e grottesco tentativo di quest’uomo di venire a capo della situazione dialogando con se stesso, con la sua coscienza forse, con la sua anima o magari con le sue ossessioni.

Il protagonista è interpretato da Serena Balivo en travesti (seconda classificata al Premio Ubu 2016 nella categoria “Nuovo attore o attrice under 35”), che, nonostante la drammaticità del tema, riesce a dare leggerezza e spessore al testo con i linguaggi del surrealismo e dell’umorismo, perché lo spettacolo possa offrire a ogni spettatore visioni della vita di tutti noi in una forma trasfigurata che ne evidenzi le contraddizioni e suggerisca qualche interrogativo su questo nostro modo di vivere.

Con Serena Balivo e Mariano Dammacco che ha curato ideazione, drammaturgia e regia.

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 24 febbraio al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio, e sabato 26 febbraio al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia