Esplosione di via Padova, indagato l’inquilino per disastro colposo

Le indagini del carabinieri di Cassano Magnago sull’esplosione avvenuta sabato scorso in una palazzina di via Padova a Oggiona con Santo Stefano hanno portato alla denuncia per il reato di disastro colposo del cittadino liberiano che viveva nell’abitazione al secondo piano dove sarebbe avvenuta l’esplosione. Oggiona Santo Stefano: esplosione, le foto dei Vigili del fuoco

Galleria fotografica Oggiona Santo Stefano - Esplosione via Padova 4 di 12

Nei confronti dell’uomo sono stati raccolti elementi di colpevolezza che dimostrerebbero l’imperizia e la negligenza nella conservazione e mantuenzione della bombola del gas che alimentava la cucina e che ha causato la deflagrazione all’interno dell’abitazione. Sembra che l’uomo non avesse adottato la necessaria attenzione nel collegare la bombola all’impianto (cioè nell’avvitare la ghiera di chiusura);

L’esplosione, infatti, non ha coinvolto la bombola ma la prolungata fuorisucita di gas dalla stessa avrebbe saturato l’ambiente e determinato la deflagrazione. Nei prossimi giorni il liberiano sarà interrogato dagli investigatori.