Esposito: “Ho segnalato io le crepe”

Il 30 gennaio scorso dopo aver visionato con un noto professionista alcune crepe sul muraglione sottostante la bretella ho segnalato subito il fatto alle autorità competenti chiedendo una valutazione tecnica. Questo senza fare allarmismi ma solo per una verifica. Ho poi reso nota questa mia iniziativa ai media. Da quella segnalazione poi è partito tutto. Con le varie iniziative assunte da tutti gli organismi responsabili che hanno evidentemente compiuto le loro valutazioni sia su quanto da me segnalato sia esaminando nel complesso tutto lo stato del muro di contenimento che dà sulla via Gasparotto.

Domenico Esposito

Consigliere comunale Forza Italia