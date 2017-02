Eterno Frangilli: nono titolo italiano individuale

Arco: campionati italiani indoor 2017

Incredibile Michele Frangilli: a 40 anni compiuti il campionissimo di Gallarate ha centrato il suo nono titolo italiano indoor di tiro con l’arco, ennesima perla della sua straordinaria carriera che conta tre medaglie olimpiche (una per ogni metallo) e un gran numero di successi nazionali e internazionali.

A Bari il portacolori della CAM Gallarate e dell’Aeronautica ha vinto al termine di un duello da brividi con uno specialista come Michele Fissore. Frangilli ha dovuto rimontare del 4-2 e poi, all’ultima volée, imporsi alla terza freccia infilando due “10” consecutivi che hanno piegato la resistenza del rivale.

L’oro di Frangilli non è però l’unico conquistato dalla corposa spedizione varesotta (QUI i convocati) nel capoluogo pugliese. A livello di titoli assoluti la CAM al femminile ha centrato un ottimo bronzo con la squadra femminile formata da Gaia Rota, Ilaria Calloni ed Elisa Coerezza; per le gallaratesi un po’ di rammarico per la sconfitta di un soffio nella semifinale contro la Iuvenilia che ha poi centrato l’oro. Il terzetto della CAM però si è rifatto nella gara per il bronzo in cui ha battuto con una prova impeccabile la Kosmo Rovereto.

Le medagliate della CAM

Passando alle gare di categoria, prestigioso titolo individuale per la società Tre Torri Cardano al Campo grazie a Elena Crespi, che ha vinto la gara dell’arco compound tra i master femminile, nella quale era tra le favorite della vigilia.

La CAM Gallarate ha poi ottenuto altre medaglie d’argento di categoria: Elisa Coerezza è stata seconda tra le Allieve, Sara Polinelli nell’Olimpico Ragazze (a causa di un’ultima freccia traditrice…) mentre la formazione Seniores con Carla Frangilli, Gaia Rota e Ilaria Calloni è stata seconda nella gara a squadre.