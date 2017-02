“Europa e terrorismo”. Coi Giovani Padani a Villa Gianetti

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

“Europa e terrorismo” il dibattito targato Giovani Padani in progamma a Villa Gianetti. Si svolgerà venerdì 10 febbraio alle ore 21 in villa Gianetti, l’incontro organizzato dai Giovani Padani di Saronno in collaborazione con i Giovani Padani del Varesotto per parlare di “Europa e Terrorismo”, ospite della serata sarà Luca Steinmann, docente, giornalista e report di diverse testate giornalistiche, esperto in terrorismo e di ritorno da un viaggio in Libano. L’incontro sarà moderato dal Coordinatore Prov. MGP Davide Quadri.

Il coordinatore cittadino e consigliere comunale, Riccardo Guzzetti promuove l’evento: «È uno dei primi eventi culturali che come Giovani Padani vogliamo portare in città, seguiranno altri incontri e dibattiti per parlare di attualità e cercare di fornire risposte ai più giovani, sempre più spesso costretti a reperire informazioni solamente su internet e sui social».