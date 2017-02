Evade dai domiciliari per la quarta volta e torna in carcere

busto arsizio varie

Un trentatreenne italiano, domiciliato in città dove è sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 12 febbraio.

Erano le 18,45 quando la pattuglia, effettuando i consueti giri di perlustrazione nelle pertinenze delle stazioni ferroviarie, in piazza Volontari della Libertà, ha notato una ragazza che faceva la spola tra il piazzale e l’atrio dello scalo. I poliziotti hanno così deciso di identificarla ma, dopo aver terminato il controllo, non l’hanno persa di vista accorgendosi che aveva raggiunto un uomo davanti alla biglietteria. Il personaggio in questione ha subito voltato le spalle agli agenti come per non farsi vedere in volto e si è diretto a passo spedito verso i binari.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di controllare anche l’uomo che però ha cominciato a correre verso il sottopassaggio dove è stato raggiunto, bloccato e identificato, risultando sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. Essendo tra l’altro la quarta volta che il pregiudicato veniva sorpreso fuori dalle mura di casa da pattuglie delle Forze dell’Ordine la Volante lo ha arrestato per evasione.