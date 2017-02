Ex Cartiera Sottrici: si riapre il dialogo con la Regione

Cartiere Sottrici Binda di Vedano Olona

Qualcosa torna a muoversi nell’annosa questione della riqualificazione dell’area Ex Sottrici al Ponte di Vedano.

“Durante l’incontro di giovedì 2 febbraio presso la sede varesina di Regione Lombardia a cui ha partecipato anche un delegato della Presidenza, Ing. Conti, è andato in scena il primo vero momento, tanto desiderato dai Comuni, di confronto positivo sulla situazione attuale di stallo che interessa il progetto di riqualificazione del Ponte di Vedano”, si legge in una nota inviata da Vedano Viva, il gruppo consiliare di maggioranza di Vedano Olona

“Un progetto che prevede due insediamenti commerciali monomarca e che si porta dietro tutta una serie di benefici per il territorio dal punto di vista ambientale, occupazionale (con l’incremento di oltre 100 posti di lavoro), di introiti finanziari per gli enti locali grazie alle misure compensative distribuite sull’area vasta della provincia di Varese. Tutto ciò non può essere trascurato e crediamo che anche l’ente regionale se ne sia reso conto”.

Insieme al Comune di Vedano Olona erano presenti la Provincia di Varese, il dipartimento viabilità e infrastrutture di Regione Lombardia ed il Comune di Lozza: “La dimostrazione dell’importanza del progetto si vede in questa rinnovata voglia di dialogo per la quale apprezziamo molto gli atteggiamenti di apertura che abbiamo respirato negli uffici di Regione Lombardia”, prosegue la nota di Vedano Viva.

“Dal canto nostro ci siamo preoccupati di riportare al tavolo gli interessi della collettività e la volontà ferma e decisa di superare le prescrizioni viabilistiche ed infrastrutturali costosissime finora limitanti lo sviluppo del progetto. Ritieniamo di dover fare il possibile affinché la discussione possa valutare il bene comune nella sua complessità. Per noi e per i presenti l’incontro ha rappresentato un possibile punto di svolta per uscire da questa situazione e confidiamo nella disponibilità degli enti coinvolti per riprendere l’iter nel più breve tempo possibile”.

“Attendiamo fiduciosi un riscontro da parte di Regione Lombardia entro le prossime due settimane e ci impegneremo al massimo, come fatto finora, per sfruttare questa preziosa opportunità di sviluppo del territorio”.