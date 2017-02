Fa il pazzo in ospedale: denunciato

Altomilanese generica alto milanese

Spazientito per l’attesa in ospedale, prende a pugni una porta a vetri ricavandone punti di sutura e una denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Erano le 13.00 di lunedì scorso quando il personale del Posto di Polizia all’interno dell’ospedale di Busto Arsizio, ufficio che dipende dal Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo, è intervenuto nel reparto di oculistica su richiesta degli infermieri.

Qui è accaduto che un uomo, italiano di 35 anni residente nel Gallaratese, si è presentato per un appuntamento per un controllo. Spazientito per l’attesa, evidentemente dovuta al numero dei pazienti e al fatto che il suo caso non aveva carattere di urgenza, ad un certo punto ha dato in escandescenza gridando, bestemmiando e scagliandosi contro la porta a vetri, che è andata in frantumi.

Il comportamento dell’uomo ha seminato il panico tra gli altri pazienti che si sono dati alla fuga tanto frettolosamente che una donna, nel tentativo di sottrarre a tale furia il figlio neonato nel passeggino, lo ha fatto cadere sul pavimento rendendo necessario il suo trattenimento in pediatria sotto osservazione.

L’uomo, riportato alla calma dal poliziotto, dopo un passaggio in pronto soccorso per la sutura della ferita alla mano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.