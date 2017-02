Fagiolata in piazza con Ivantus

Cibo

L‘associazione Ivantus organizza per domenica 12 febbraio un momento di festa e di aggregazione con la “Fagiolata in piazza”, che si svolgerà a partire dalle 11.30 in piazza Mario Scarpazza.

Per l’occasione i giovani di Ivantus prepareranno la loro specialità, i fagioli alle messicana.

Ci saranno anche panino con salamella, birra e bevande, il tutto, per chi lo desidera, anche da asporto.