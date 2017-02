Famiglia e fede, convegno (con baby sitter) al Seminario

Il conclave ha deciso: il nuovo papa è l'argentino Jorge Mario Bergoglio che assume il nome di Francesco

La Commissione Famiglia della Zona Pastorale di Varese organizza per il pomeriggio di domenica 19 febbraio un convegno al Seminario di Venegono sul tema “Famiglia: vivi, testimonia, celebra la tua Fede”.

Il convegno – che inizierà alle 14.30 con una accoglienza che comprenderà anche un servizio di baby sitting e terminerà alle 18 – si propone di discutere esperienze reali vissute a livello familiare che possano aiutare anche chi non viene da un’esplicita dimensione di fede.

“L’evento è pertanto aperto a tutte le persone di “buona volontà” che vogliano confrontarsi su tematiche di estrema attualità per consentire alle famiglie di riscoprire i valori e i legami autentici e veri – spiegano gli organizzatori – Per questo motivo, in tutta la Zona Pastorale di Varese, da più di un anno sono attivi vari gruppi di lavoro che si sono concentrati in particolare sui seguenti temi: la famiglia che vive e che celebra l’ amore, il dolore, la gioia; la famiglia che riesce a testimoniare; la famiglia che forma e che educa e la famiglia che accoglie”

“E’ evidente come queste problematiche siano peculiari non solo delle realtà strettamente ecclesiali, ma di tutta la società civile, in particolare in questo periodo caratterizzato da un clima economicamente incerto. Sicuramente ci attendono sfide che richiedono di essere affrontate “insieme”: per questo l’ evento del 19 Febbraio è stato concepito e preparato da tutti i decanati e dai vari movimenti di spiritualità familiare che operano nel nostro territorio”.

Nell’ ambito dei lavori del convegno, aperti dal Vicario Episcopale Mons. Franco Agnesi, parleranno soprattutto i laici, che illustreranno le principali considerazioni emerse nei quattro gruppi di lavoro dedicati alle gioie ed ai dolori della vita familiare, alla testimonianza e al confronto, alla formazione ed all’ educazione ed infine all’ accoglienza nei suoi vari aspetti.

L’ ultimo intervento prima delle conclusioni del Vicario Generale Mons. Mario Delpini, sarà del gruppo di lavoro Acor – Porta di speranza, attivo dal 2008, che si occupa in particolare delle persone in situazione di separazione, di divorzio e di nuova unione.

Il convegno si propone di rappresentare un gesto bello di speranza e di incoraggiamento e intende quindi aiutare le dinamiche familiari particolarmente in questo momento di estrema vulnerabilità sociale, che rischia di collocare molte persone e molte famiglie in una marginalità senza via di uscita.

L’ appuntamento del 19 febbraio si svolge dieci anni dopo un’ analoga occasione organizzata dalla commissione famiglia della zona di Varese e cinque anni dopo l’ incontro mondiale delle famiglie che nel 2012 ha richiamato a Milano migliaia di famiglie da tutto il mondo.

Per iscrizioni : www.chiesadimilano.it/famiglia