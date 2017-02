Fanno festa e tengono sveglio un intero condominio, denunciati

carabinieri notte

Fanno festa fino a tarda notte con musica ad alto volume, i vicini si infastidiscono e chiamano i Carabinieri. Un rumeno di 25 anni e una ucraina di 30 sono stati denunciati dai militari della Compagnia di Busto Arsizio per disturbo della quiete pubblica e rifiuto di identificazione. I due, infatti, erano in preda ai fumi dell’alcol e – quando si sono visti l’Arma alla porta – non l’hanno presa bene.

Alla richiesta di fornire i documenti per l’identificazione, infatti, i due si sono rifiutati di collaborare e hanno aggravato la loro situazione. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in un condominio di via Pastore.