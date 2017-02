Farioli lancia il concorso: “Fotografate la mia auto”

busto arsizio varie

L’ex-sindaco Gigi Farioli non ha ancora digerito la pubblicazione della targa della propria auto su un noto quotidiano locale nei giorni scorsi. La foto era a corredo di un articolo nel quale si sosteneva che Farioli avesse parcheggiato in uno spazio riservato ai disabili la sua (inconfondibile peraltro) Bmw blu elettrico ricoperta di un particolare tessuto vellutato. A detta del diretto interessato l’auto non sarebbe stata parcheggiata sul posto disabili ma, forse, solo in parte. In risposta a quell’articolo ha deciso di lanciare un concorso con una nota stampa che vi riportiamo di seguito. L’interessato ci conferma che non si tratta di uno scherzo.

Qual è il più grande innamoramento mio? Elena. Il secondo? La politica e la città. E quindi voglio contrassegnare questa Festa degli Innamorati con un concorso: fotografiamo un’opera d’arte, originale, inseguita, oggetto di attenzioni, non sempre dolci, non sempre amorevoli, qualche volta ricche di codardo oltraggio e servile encomio.

Da oggi lancio un concorso fotografico: concorso fotografico alla mia macchina, addobbata da una splendida eccellenza, non mediocre, di Busto Arsizio, che potrà essere fotografata in tutte le posizioni, in tutti i modi, in tutte le angolature, possibilmente con l’occhio dell’artista e l’occhio del poeta.

Le fotografie potranno anche partecipare al Wiki Loves Busto Arsizio 2017, e quindi rispettando leggi e regolamenti da oggi la libero da ogni possibilità di essere pubblicata. Da oggi, 14 febbraio 2017: prima, come si sa, la legge non l’avrebbe permesso. Come la legge Severino non è retroattiva, ma, si sa, la legge Severino qualcuno ha voluto utilizzarla ad personam in maniera retroattiva, mentre, lo ripeto, questa mia liberatoria retroattiva non lo è.

Nei prossimi giorni comunicheremo la giuria e i premi, che verranno assegnati a giudizio insindacabile della giuria, di cui io sarò solo un membro e non il presidente, sottolineo un membro e non il presidente. Nel frattempo invitiamo tutti i direttori delle testate locali e nazionali ad aderirvi e a comunicare l’indirizzo email a cui inviare le fotografie, gigifarioli56@gmail.com (previo appuntamento, la macchina sarà a disposizione per l’eventuale allestimento di set fotografici). Buon San Valentino a tutti!

PS: il premio verrà assegnato il primo di aprile; un premio invece particolare, per chi ne avrà fatto un uso più “mascherato”, sarà assegnato il 4 marzo, sabato grasso di Ambrosiana memoria.