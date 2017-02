Fermate e denunciate due persone per spaccio

immagini di luoghi della città

Nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria finalizzate alla repressione del traffico di stupefacenti messa in campo dal Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, personale della Squadra Investigativa della Polizia di Stato di Busto Arsizio, ha individuato una donna di Inveruno dedita ad un’attività di spaccio di cocaina nella “piazza” di Busto Arsizio ed in generale nella zona dell’Alto Milanese.

Dopo aver controllato i movimenti della donna, cinquantunenne con a carico diversi precedenti per reati inerenti la materia degli stupefacenti, gli Agenti hanno effettuato una perquisizione ex art. 103 DPR 309/90 nella sua abitazione, dove all’interno della lavastoviglie, hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina e 4 di marijuana, due bilancini di precisione, 460 euro in contanti provento di spaccio. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito delle stesse attività, personale delle Volanti ha proceduto a vari controlli presso la locale Stazione delle Ferrovie Nord, dove è stato trovato un giovane cittadino tunisino in possesso di 25 grammi di hashish. Anch’egli è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.