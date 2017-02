Nuovo concorso “Carpe diem” per fotografi under 18

Foto varie

Al via un nuovo concorso fotografico per under 18 promosso da AFI – Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con Albè & Associati Studio Legale.

Il bando viene proposto in occasione del Festival Fotografico Europeo (che si terrà quest’anno dal 18 marzo fino al 30 aprile) per premiare giovani appassionati di fotografia che sognano un futuro come fotografi professionisti

A gennaio le due associazioni avevano già promosso il bando fotografico “Carpe Die – Cogli l’attimo” under 35 (ancora in vigore fino al 27 febbraio 2017) con un notevole successo di partecipanti: «La curiosità del concorso è nata anche tra i giovanissimi – impossibilitati a partecipare perché non ancora maggiorenni – spiegano gli organizzatori – e per questo Afi con lo studio legale Albè ha voluto riproporre lo stesso bando rivolto questa volta solo ai giovani».

Verranno premiati i quattro ragazzi più meritevoli: il vincitore riceverà in regalo una macchina fotografica digitale offerta dallo studio legale Albè mentre gli altri tre finalisti riceveranno dei libri fotografici offerti da Afi.

Leggi e scarica il regolamento