Fiabe e colori, un altro weekend con ReMida

Sabato con le fiabe, domenica anche, ma in maniera davvero particolare: si potrà stampare una storia su fogli, con colori naturali e materiali di recupero.

Il tutto al centro ReMida presso il chiostro di Voltorre.

Ma andiamo in ordine.

SABATO 11

Terzo appuntamento culturale con la fiaba, nell’ambito della mostra Pinocchio al Chiostro di Voltorre. Protagonista, sabato 11 alle ore 15.30, Manuela Vasconi, pittrice ed illustratrice azzatese molto nota in provincia di Varese per i suoi dipinti in stile naif che a volte ritraggono le tradizioni del nostro territorio, a volte ambienti collegati a fiabe e racconti. La Vasconi parlerà della struttura narrativa della fiaba e del linguaggio visivo dell’illustrazione da lei utilizzato per accompagnare su committenza alcune pubblicazioni di racconti. Traduttrice dal francese e promotrice di alcune pubblicazioni francesi in Italia, ha trascorso un periodo come docente a Parigi, dove una cinquantina di sue opere sono state accreditate nel catalogo de la Galerie d’Art de l’Unesco de Paris.”

DOMENICA 12

E rieccoci per una nuova apertura domenicale per famiglie. Per la seconda volta collaboriamo con l’Associazione Binario9trequarti che propone un originale laboratorio creativo in cui riusciremo a “stampare” su fogli con colori e materiali naturali.

Chi tornerà potrà continuare a realizzare il proprio libro di Pinocchio, chi verrà per la prima volta si porterà a casa un capolavoro fatto in collaborazione bambino/adulto.

Naturalmente riutilizzando scarti aziendali o rimanenze di magazzino.

Attività adatta a bambini/e dai 3 ai 12 anni. I più piccoli potranno comunque venire per divertirsi in una sala dedicata.

Potete scegliere a che ora venire nel pomeriggio:

1° turno: pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

2° turno: pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti (max 30 per turno), all’email remida.varese@gmail.com indicando la Domenica e il turno scelto, il numero e l’età dei bimbi e degli adulti partecipanti.

Per mantenere alta la qualità del servizio vi chiediamo gentilmente di non arrivare con altre persone senza prenotazione.

Contributo di € 5 a bambino e ad adulto + € 10 di iscrizione annuale all’Associazione Altrementi per ogni adulto. Entrata gratuita per i bimbi sotto i 2 anni.