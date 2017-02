Fiere internazionali, 250mila euro a disposizione delle imprese

Immagini dalla fiera dell'edilizia che si svolge ogni anno a Malpensafiere

L’intervento complessivo è da 250mila euro e il bando si apre lunedì 6 marzo: anche quest’anno infatti la Giunta della Camera di Commercio ha stanziato risorse per aiutare le micro, piccole e medie imprese nella partecipazione alle rassegne fieristiche di rilievo internazionale.

Grazie al Bando Fiere Internazionali 2017, alle aziende viene riconosciuto un contributo pari al 30% delle spese di locazione e allestimento degli spazi espositivi fino a un massimo di 2.000 euro per le fiere internazionali in Italia e per quelle nei paesi dell’Unione Europea e in Svizzera. È invece di 2.500 euro per le fiere nel resto del mondo. L’investimento minimo richiesto è in tutti i casi di 5mila euro.

La novità 2017 è che, per incentivare le realtà aziendali che per le prime volte si affacciano alle fiere internazionali, il bando favorisce quelle imprese che negli ultimi cinque anni non hanno beneficiato del contributo camerale o ne hanno usufruito per sole due annualità.

Durante il 2016 sono stati 223 gli eventi fieristici per i quali le realtà imprenditoriali varesine hanno ricevuto questo particolare contributo. Come lo hanno utilizzato? Le risorse sono servite alle aziende per partecipare a rassegne negli Stati Uniti e Cina, due destinazioni però in calo rispetto al 2015, ma anche negli Emirati Arabi Uniti e in Russia. Le percentuali maggiori, comunque, restano quelle relative a Germania, di gran lunga la piazza fieristica europea più importante anche per le nostre imprese che nel 2016 l’hanno scelta nel 34% dei casi, e Francia: si tratta di quei paesi che, con cifre intorno al miliardo di euro all’anno di export, costituiscono i principali mercati di sbocco delle nostre merci.

Ritornando al bando “Fiere Internazionali 2017”, per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it sotto la voce “Contributi” mentre per un aiuto nella predisposizione della domanda è a disposizione l’Ufficio Contributi (tel. 0332/295.370; e-mail: contributi@va.camcom.it).